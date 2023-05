Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион

Nvidia Corp во вторник стала первым производителем чипов, который присоединился к клубу с триллионным капиталом, поскольку компания делает ставку на всплеск спроса на свои чипы с искусственным интеллектом, которые обеспечивают работу чат-бота ChatGPT и многих других приложений.

Об этом пишет Reuters.

Акции компании, выпускающей игровые и ИИ-чипы, выросли на 4,2%.

В то же время стоимость тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing (NSMC) оценивается примерно в 535 млрд долл.

"Meta Platforms, рыночная капитализация которой на момент последнего закрытия торгов составляла около 670 млрд долл, преодолела триллионный рубеж в 2021 году, тогда как Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc являются другими американскими компаниями, входящими в клуб", - напоминает издание.

Аналитики с Уолл-стрит назвали прогноз по Nvidia "непостижимым" и "космологическим", массово повышая свои ценовые ориентиры. Самый высокий ценовой ориентир оценивает компанию примерно в 1,6 триллиона долларов, на уровне с Alphabet, который является материнской компанией Google.

"Учитывая, что оценка значительно выше среднего долгосрочного показателя, на компанию будет оказываться значительное давление для обеспечения стабильного роста ... в будущем возможна волатильность цены ее акций", - сказала руководитель отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

ИИ оказался в центре внимания после того, как на прошлой неделе Nvidia ошеломила инвесторов прогнозом доходов, который превзошел ожидания аналитиков более чем на 50%.

"На данный момент Nvidia является образцом для подражания в сфере ИИ", - сказал глава Great Hill Capital Томас Хейз. "Рынок приходит к пониманию того, является ли эта тенденция ИИ реальной", - добавил он.

На прошлой неделе акции Nvidia выросли примерно на 25%, вызвав ралли в акциях, связанных с искусственным интеллектом, и поддержали других производителей микросхем.

Стремительный успех ChatGPT, принадлежащего OpenAI, побудил таких технологических гигантов, как Alphabet и Microsoft, максимально использовать генеративный ИИ, который может вести разговор, подобный человеческому, и создавать все - от шуток до поэзии.

Напомним:

Акции американской компании Nvidia выросли в четверг на 24% и повысил ее рыночную стоимость до 939 млрд долл - вскоре компания может присоединиться к "клубу" из пяти компаний стоимостью в более 1 трлн долл.

