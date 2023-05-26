Nvidia за крок від капіталізації у $1 трильйон: акції злетіли на 24% за один день

Акції американської компанії Nvidia зросли в четвер на 24% та підвищив її ринкову вартість до 939 млрд дол – незабаром компанія може приєднатися до "клубу" з п’яти компаній вартістю в понад 1 трлн дол.

Про це повідомляє Financial Times.

Таким чином компанія може стати першим виробником мікросхем, який буде оцінений в понад 1 трлн дол на тлі стрімкого попиту на процесори Nvidia для розвитку штучного інтелекту.

Зростання акцій на 24% сталося після того, як компанія опублікувала свій прогноз продажів на наступний квартал в 11 млрд дол – понад як на 50% вище попередніх оцінок Волл-стріт. Ринкова капіталізація Nvidia зросла на 184 млрд дол, що перевищує сукупну вартість компаній Intel та Qualcomm і є найбільшим одноденним приростом для американських акцій за всю історію.

З капіталізацією у 939 млрд дол, Nvidia може невдовзі приєднатися до Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та Saudi Aramco в елітній групі компаній, вартість яких перевищує 1 трлн дол.

Nvidia заявляє про те, що вона є єдиною компанією, чиї технології здатні задовольнити попит з боку всієї індустрії на створення генеративного штучного інтелекту. Група вказала на "експоненціальне зростання" попиту на обчислювальні потужності з боку хмарних та інтернет-компаній, а також автомобільної, фінансової, медичної та телекомунікаційної галузей.

Продукти, включаючи найпотужніший процесор Nvidia H100, стали дуже затребуваними не лише з боку великих технологічних компаній, але й з боку нової хвилі стартапів у сфері штучного інтелекту, зокрема OpenAI та Anthropic, які за останні місяці залучили мільярди доларів венчурного фінансування.

Від початку року акції Nvidia подвоїлися, оскільки побоювання щодо уповільнення витрат на хмарні технології у період пост-пандемії поступилися місцем шаленому ентузіазму щодо нового покоління ШІ.

AMD, яка, як і Nvidia, виробляє спеціалізовані чіпи, що найкраще підходять для навчання ШІ на великих масивах даних, також підскочила на 11%.