Всі розділи
Укр / Рус

Саудівська Аравія веде переговори про приєднання до банку БРІКС

Понеділок, 29 травня 2023, 10:15 - Олексій Павлиш

Саудівська Аравія веде переговори з Новим банком розвитку БРІКС про приєднання у якості дев'ятого члена, оскільки акціонер-засновник - Росія - потерпає від санкцій.

Про це пише Financial Times.

"На Близькому Сході ми надаємо великого значення Королівству Саудівська Аравія і наразі ведемо з ним кваліфікований діалог", - йдеться в заяві Нового банку розвитку.

Переговори з Саудівською Аравією відбуваються в той час, коли НБР готується приступити до офіційної оцінки своїх можливостей фінансування, які були поставлені під сумнів через вторгнення Росії в Україну. У вівторок і середу банк проводить свої щорічні збори.

"Членство в банку зміцнить зв'язки Ер-Ріяда з країнами БРІКС в той час, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, також прагне до тісніших відносин з Китаєм. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін привітав "нову еру" у відносинах між країнами під час свого візиту до королівства наприкінці минулого року, а в березні Пекін виступив посередником в укладенні угоди між Саудівською Аравією та Іраном про відновлення дипломатичних відносин", - пиш FT.

Офіційні особи Саудівської Аравії були недоступні для коментарів.

НБР був створений у 2015 році країнами-членами БРІКС - Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і ПАР - для кредитування проэктів розвитку в країнах з економікою, що розвивається. Він надав 33 млрд дол на понад 96 проэктів у п'яти країнах-засновницях і розширив своє членство за рахунок Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Бангладеш.

"Саудівська Аравія стане ще одним акціонером з глибокими кишенями, коли НБР оцінюватиме свою здатність мобілізувати кошти після того, як війна в Україні викликала занепокоєння щодо залежності банку від Росії. Як член-засновник, Росія володіє пакетом акцій банку, що становить близько 19 відсотків.

НБР був змушений призупинити свої російські інвестиції в розмірі 1,7 млрд доларів, або близько 6,7% від загального обсягу активів, і припинити фінансування нових російських проєктів, щоб запевнити інвесторів, що він дотримується санкцій, запроваджених Заходом проти Москви", - зазначає видання.

Москва заявила, що розглядає банк як інструмент, який допоможе пом'якшити вплив західних санкцій і відійти від прив'язки продажу нафти до долара. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час візиту до Китаю цього тижня заявив, що Москва бачить "одну з головних цілей банку" у захисті блоку від "нелегітимних санкцій з боку колективного Заходу".

Азійський банк інфраструктурних інвестицій, ще один багатосторонній кредитор, в якому Китай є найбільшим акціонером, також заморозив свій бізнес в Росії минулого року, хоча він мав набагато менший вплив.

Економічна правда

Саудівська Аравія БРІКС фінанси світ
Матеріали за темою
Напруження між Саудівською Аравією та Росією зростає через скорочення видобутку нафти 28 травня 2023, 18:00
Мессі веде переговори про угоду з Саудівською Аравією на $400 мільйонів за рік – ЗМІ 4 травня 2023, 14:02
Нафтовий гігант Saudi Aramco торік отримав понад 160 мільярдів доларів чистого прибутку 12 березня 2023, 12:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті