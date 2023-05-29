Саудівська Аравія веде переговори про приєднання до банку БРІКС

Саудівська Аравія веде переговори з Новим банком розвитку БРІКС про приєднання у якості дев'ятого члена, оскільки акціонер-засновник - Росія - потерпає від санкцій.

Про це пише Financial Times.

"На Близькому Сході ми надаємо великого значення Королівству Саудівська Аравія і наразі ведемо з ним кваліфікований діалог", - йдеться в заяві Нового банку розвитку.

Переговори з Саудівською Аравією відбуваються в той час, коли НБР готується приступити до офіційної оцінки своїх можливостей фінансування, які були поставлені під сумнів через вторгнення Росії в Україну. У вівторок і середу банк проводить свої щорічні збори.

"Членство в банку зміцнить зв'язки Ер-Ріяда з країнами БРІКС в той час, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, також прагне до тісніших відносин з Китаєм.

Лідер КНР Сі Цзіньпін привітав "нову еру" у відносинах між країнами під час свого візиту до королівства наприкінці минулого року, а в березні Пекін виступив посередником в укладенні угоди між Саудівською Аравією та Іраном про відновлення дипломатичних відносин", - пиш FT.

Офіційні особи Саудівської Аравії були недоступні для коментарів.

НБР був створений у 2015 році країнами-членами БРІКС - Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і ПАР - для кредитування проэктів розвитку в країнах з економікою, що розвивається. Він надав 33 млрд дол на понад 96 проэктів у п'яти країнах-засновницях і розширив своє членство за рахунок Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Бангладеш.

"Саудівська Аравія стане ще одним акціонером з глибокими кишенями, коли НБР оцінюватиме свою здатність мобілізувати кошти після того, як війна в Україні викликала занепокоєння щодо залежності банку від Росії. Як член-засновник, Росія володіє пакетом акцій банку, що становить близько 19 відсотків.

НБР був змушений призупинити свої російські інвестиції в розмірі 1,7 млрд доларів, або близько 6,7% від загального обсягу активів, і припинити фінансування нових російських проєктів, щоб запевнити інвесторів, що він дотримується санкцій, запроваджених Заходом проти Москви", - зазначає видання.

Москва заявила, що розглядає банк як інструмент, який допоможе пом'якшити вплив західних санкцій і відійти від прив'язки продажу нафти до долара. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін під час візиту до Китаю цього тижня заявив, що Москва бачить "одну з головних цілей банку" у захисті блоку від "нелегітимних санкцій з боку колективного Заходу".

Азійський банк інфраструктурних інвестицій, ще один багатосторонній кредитор, в якому Китай є найбільшим акціонером, також заморозив свій бізнес в Росії минулого року, хоча він мав набагато менший вплив.

Економічна правда