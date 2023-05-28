Напруження між Саудівською Аравією та Росією зростає через скорочення видобутку нафти

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Напруга у відносинах між Саудівською Аравією і Росією зростає, оскільки Москва продовжує постачати на ринок величезні обсяги дешевої нафти, що підриває зусилля Ер-Ріяда щодо підвищення цін.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Саудівська Аравія, яка є фактичним лідер Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), вважає, що РФ не повністю виконала свою обіцянку скоротити видобуток у відповідь на західні санкції.

Зазначається, що напруга між двома найбільшими світовими виробниками нафти стає все очевиднішою напередодні вирішальної зустрічі між членами ОПЕК.

Учасники картелю мають зустрітись у Відні 4 червня, де мають прийняти рішення щодо плану видобутку на друге півріччя на тлі зростаючого занепокоєння з приводу того, що уповільнення світової економіки скорочує попит на енергоносії.

Видання зазначає, що раніше цього тижня міністр енергетики Саудівської Аравії зробив попередження нафтовим спекулянтам, сигналізуючи ринку про подальше скорочення видобутку на тлі занепокоєння з приводу нещодавнього нарощування коротких позицій і нездатності Росії виконати свої обіцянки щодо добровільного скорочення видобутку.

Міжнародне енергетичне агентство, у своїй квітневій доповіді, підкреслило, що Росія не досягла повного зменшення видобутку нафти до обіцяних 500 тисяч барелів на добу, повідомляє WSJ.

Через збільшення видобутку нафти Росія збільшила свої прибутки, але створила надлишок пропозиції, що спричинило майже 10% падіння цін порівняно з квітнем.

У березні 2020 року ціни на нафту обвалилися після того, як Саудівська Аравія і Росія не змогли домовитися про надзвичайний план для розв'язання проблеми надлишку пропозиції. Після розбіжностей Саудівська Аравія розпочала цінову війну, намагаючись відвоювати частку ринку у Росії.

Нагадаємо:

Російське міністерство енергетики заявило, що у березні країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на добу.

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу.

Економічна правда.