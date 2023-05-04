Мессі веде переговори про угоду з Саудівською Аравією на $400 мільйонів за рік – ЗМІ

Ліонель Мессі Getty Images

Саудівська Аравія готується запропонувати зірці світового футболу, 7-разовому володарю "Золотого м'яча" Ліонелю Мессі рекордний річний контракт на 400 мільйонів доларів США для виступів у саудівській професійній лізі з цього літа.

Про це пишуть The Telegraph та Bloomberg.

Зазначається, що у разі підписання угода, переговори про яку веде батько Мессі, значно перевищить більш ніж 200-мільйонний контракт, який підписав 5-разовий володар "Золотого м'яча" та давній конкурент Мессі Кріштіану Роналду, щоб грати в Саудівській Аравії до літа 2025 року.

"Мессі, який у грудні разом із Аргентиною став чемпіоном світу, у вівторок був відсторонений своїм нинішнім клубом - "Парі Сен-Жермен" - на два тижні після поїздки до Саудівської Аравії без дозволу клубу після програного матчу. Поїздка аргентинця - виконання обов'язків як посла Саудівської Аравії по туризму", - йдеться у повідомленні.

Мессі раніше погодився на угоду, щоб залишитися в "ПСЖ", але після дисциплінарного покарання він не буде продовжувати свій контракт, який закінчується влітку, пише BBC.

Тим часом провідне іспанське спортивне видання Marca також пише, що попри усну домовленість раніше про продовження угоди, зараз Мессі вважає проєкт "ПСЖ" недостатньо амбітним та конкурентним.

А L’Equipe також додає, що найімовірніший варіант продовження кар’єри - Саудівська Аравія.

Потенційне підписання контракту стало б ще кроком Саудівської Аравії, спрямованим на те, щоб перевернути світ професійного спорту. Окрім нещодавнього підписання Роналду, країна профінансувала лігу гольфу LIV, а її суверенний фонд придбав клуб Англійської Прем'єр-ліги "Ньюкасл Юнайтед".

Суверенний фонд Саудівської Аравії також розглядає можливість додати автоперегони Формули-1 до своїх спортивних інвестицій, писало раніше Bloomberg.

"Інвестиції у спорт та азартні ігри - і кроки, спрямовані на проведення великих спортивних подій у королівстві - частково є спробою посилити "м'яку силу" Саудівської Аравії, в той час як критики називають такі угоди "спортивним промиванням", спробою покращити імідж країни і відвернути увагу від поганої ситуації з правами людини", - резюмує Bloomberg.

Економічна правда