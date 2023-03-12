Нафтовий гігант Saudi Aramco торік отримав понад 160 мільярдів доларів чистого прибутку

getty images

Саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco повідомив про рекордний прибуток у розмірі 161,1 млрд доларів за 2022 рік, що на 46% більше, ніж у попередньому році.

Про це пише Reuters.

Aramco є не єдиною компанією, що повідомила про зростання прибутків. Аналогічні звіти про зростання прибутку в лютому заявили BP, Shell та Chevron.

У 2022 році ціни на нафту різко коливалися, то зростаючи через геополітичні занепокоєння на тлі війни в Україні, то знижуючись через слабкий попит з боку найбільшого імпортера - Китаю, а також через побоювання щодо глобального економічного спаду.

"З огляду на те, що ми очікуємо, що нафта і газ залишатимуться важливими в осяжному майбутньому, ризики недоінвестування в нашу галузь є реальними, в тому числі через зростання цін на енергоносії", - заявив генеральний директор Aramco Амін Нассер.

В компанії також запевнили, що плани щодо збільшення потужностей з видобутку нафти до 13 млн барелів на добу (б/д) до 2027 року йдуть за графіком.

Капітальні витрати Aramco зросли на 18% до $37,6 млрд у 2022 році, і компанія заявила, що очікує, що цього року витрати складуть близько 45-55 млрд доларів, включаючи зовнішні інвестиції.

Додається, що Aramco оголосила дивіденди в розмірі 19,5 млрд доларів за четвертий квартал, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі.

Нагадаємо:

Нафтогазовий гігант Saudi Aramco підписав лист про наміри з Geely і Renault щодо створення нової компанії з виробництва силових агрегатів, яка зосередиться на технологіях з низьким рівнем викидів.

Саудівська Аравія підвищила більшість цін на свою нафту, що постачається в країни Азії та Європи, що свідчить про зростання попиту на нафту в цих регіонах.