Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о присоединении в качестве девятого члена, поскольку акционер-основатель - Россия - страдает от санкций.

Об этом пишет Financial Times.

"На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и сейчас ведем с ним квалифицированный диалог", - говорится в заявлении Нового банка развития.

Переговоры с Саудовской Аравией происходят в то время, когда НБР готовится приступить к официальной оценке своих возможностей финансирования, которые были поставлены под сомнение из-за вторжения России в Украину. Во вторник и среду банк проводит свое ежегодное собрание.

"Членство в банке укрепит связи Эр-Рияда со странами БРИКС в то время, когда Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, также стремится к более тесным отношениям с Китаем.

Лидер КНР Си Цзиньпин приветствовал "новую эру" в отношениях между странами во время своего визита в королевство в конце прошлого года, а в марте Пекин выступил посредником в заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении дипломатических отношений", - пишет FT.

Официальные лица Саудовской Аравии были недоступны для комментариев.

НБР был создан в 2015 году странами-членами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - для кредитования проектов развития в странах с развивающейся экономикой. Он предоставил 33 млрд долл на более 96 проектов в пяти странах-основательницах и расширил свое членство за счет Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бангладеш.

"Саудовская Аравия станет еще одним акционером с глубокими карманами, когда НБР будет оценивать свою способность мобилизовать средства после того, как война в Украине вызвала беспокойство относительно зависимости банка от России. Как член-учредитель, Россия владеет пакетом акций банка, составляющим около 19 процентов.

НБР был вынужден приостановить свои российские инвестиции в размере 1,7 млрд долларов, или около 6,7% от общего объема активов, и прекратить финансирование новых российских проектов, чтобы заверить инвесторов, что он придерживается санкций, введенных Западом против Москвы", - отмечает издание.

Москва заявила, что рассматривает банк как инструмент, который поможет смягчить влияние западных санкций и отойти от привязки продажи нефти к доллару. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Китай на этой неделе заявил, что Москва видит "одну из главных целей банка" в защите блока от "нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада".

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, еще один многосторонний кредитор, в котором Китай является крупнейшим акционером, также заморозил свой бизнес в России в прошлом году, хотя он имел гораздо меньшее влияние.

Экономическая правда