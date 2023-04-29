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FDIC готується розпочати процедуру ліквідації First Republic – ЗМІ

Субота, 29 квітня 2023, 13:26 - Ігор Пилипів
 
getty images

Федеральна корпорація страхування депозитів США (FDIC) готується найближчим часом ввести тимчасову адміністрацію в First Republic Bank.

Про це пише Reuters. 

Акції банку впали на 43%, що посилило біржове падіння, яке знищило 75% його вартості цього тижня. На найнижчому рівні ринкова капіталізація банку становила майже $557 млн, що далеко від його пікової оцінки в понад $40 млрд у листопаді 2021 року.

Банківський регулятор вирішив, що становище проблемного регіонального кредитора погіршилося і немає більше часу для порятунку через приватний сектор.

"Якщо кредитор із Сан-Франциско підпаде під процедуру тимчасової адміністрації, це буде третій американський банк, що збанкрутує з березня. Цього тижня First Republic заявив, що його депозити впали більш ніж на 100 мільярдів доларів у першому кварталі", – йдеться в повідомленні. 

Великі банки, включаючи JPMorgan Chase & Co і PNC Financial Services Group, змагаються за купівлю First Republic після його захоплення урядом, яке може відбутися вже цими вихідними.

Нагадаємо:

Посадовці США координують термінові переговори щодо порятунку First Republic Bank, оскільки зусилля приватного сектора під керівництвом радників банку ще не досягли угоди.

банк США
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Економічна правда
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