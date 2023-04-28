Регулятори США ведуть переговори про порятунок First Republic Bank: може стати наступним банкрутом

Посадовці США координують термінові переговори щодо порятунку First Republic Bank, оскільки зусилля приватного сектора під керівництвом радників банку ще не досягли угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства говорять, що Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC), Міністерство фінансів і Федеральна резервна система є одними з урядових органів, які останніми днями почали організовувати зустрічі з фінансовими компаніями щодо пошуку рішення для проблемного кредитора.

У той час як уряд підтримував контакти з First Republic та її радниками протягом тижнів, його нова участь допомагає залучати більше сторін, включаючи банки та приватні інвестиційні компанії, за стіл переговорів, додало одне з джерел.

Однак чи розглядає уряд США участь у порятунку First Republic Bank приватного сектору незрозуміло. Одне з джерел повідомило, що участь уряду підбадьорила керівників банку, коли вони намагаються скласти угоду, яка дозволила б уникнути поглинання регуляторами США.

First Republic стала епіцентром регіональної банківської кризи в США в березні після того, як заможні клієнти, яких вона залучала для підживлення свого росту, почали знімати депозити.

Два джерела повідомили, що офіційні особи США вважають угоду з приватним сектором кращою, аніж потрапляння First Republic під контроль FDIC.

Але багато запропонованих варіантів, включаючи продаж активів або створення "поганого банку", який ізолював би його підводні активи, поки що не призвели до угоди.

Будь-яке рішення мало б забезпечити покриття збитків First Republic або потенційного покупця банку, якщо б відбулася транзакція. Ці збитки виникли б через кредитний портфель First Republic і портфель цінних паперів з фіксованим доходом, чиї низькоприбуткові активи були б знижені для врахування зростання процентних ставок.

Співрозмовники видання зазначили, що структура угоди, яка має найкращі шанси на порятунок First Republic, — це механізм спеціального призначення, який би виділяв частину активів кредитора для купівлі іншими банками.

Банки неохоче купували ці активи за ринковою знижкою, і First Republic сподівається, що офіційні особи США зможуть переконати їх взяти участь або надати певний державний захист для угоди.

Натомість CNBC повідомила з посиланням на джерела, що урядові переговори зараз зосереджені на підготовці до переведення First Republic під контроль FDIC, і що такий результат цілком імовірний.

Під час конкурсного управління фонд FDIC візьме на себе будь-які збитки, понесені через придбання підводних активів First Republic. Тоді FDIC відшкодує ці збитки з усіх банків, які беруть участь у її схемі страхування, без шкоди платникам податків США.

"Ми ведемо обговорення з багатьма сторонами щодо наших стратегічних варіантів, продовжуючи обслуговувати наших клієнтів", – заявили в First Republic.

Акції First Republic у п'ятницю впали на 30% до 4,31 долара. З початку регіональної банківської кризи в США 8 березня акції First Republic втратили 95% своєї вартості.

Нагадуємо:

Акції американського банку First Republic у вівторок впали на майже 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку – тепер регулятори США намагаються його стабілізувати.

Читайте також: Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно?