Піраміда на футболістах: банкір видурив у турецьких спортсменів десятки мільйонів доларів
У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченнями в виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду.
Про це повідомляє Bloomberg.
У заяві стамбульського Denizbank йдеться, що грошові операції між інвесторами та менеджером філії кредитора Levent у центрі Стамбула проводилися поза відомом керівництва банку.
"Зрозуміло, що позивачі виплачували свої гроші готівкою поза межами наших відділень з метою отримання надзвичайних прибутків, що перевищують ринкові рівні, причому доходи виплачувалися також готівкою через незареєстровані способи", - йдеться в заяві.
Транзакції були здійснені, не залишивши жодних слідів у національній банківській системі, і жодних документів Denizbank для цих угод ніколи не було надано.
У Denizbank дізнались про транзакції, коли деякі з позивачів поскаржилися на перебої в їхніх грошових потоках.
Турецька онлайн-газета Diken повідомила, що серед позивачів є кілька футбольних знаменитостей із найкращих місцевих команд, а вартість угод склала близько 80 мільйонів доларів.
Denizbank є одним із головних кредиторів футбольних клубів Туреччини. Банк допоміг провідним клубам, зокрема "Галатасарай" і "Фенербахче", реструктуризувати борги перед фінансовими установами.
Економічна правда