Піраміда на футболістах: банкір видурив у турецьких спортсменів десятки мільйонів доларів

У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченнями в виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві стамбульського Denizbank йдеться, що грошові операції між інвесторами та менеджером філії кредитора Levent у центрі Стамбула проводилися поза відомом керівництва банку.

"Зрозуміло, що позивачі виплачували свої гроші готівкою поза межами наших відділень з метою отримання надзвичайних прибутків, що перевищують ринкові рівні, причому доходи виплачувалися також готівкою через незареєстровані способи", - йдеться в заяві.

Транзакції були здійснені, не залишивши жодних слідів у національній банківській системі, і жодних документів Denizbank для цих угод ніколи не було надано.

У Denizbank дізнались про транзакції, коли деякі з позивачів поскаржилися на перебої в їхніх грошових потоках.

Турецька онлайн-газета Diken повідомила, що серед позивачів є кілька футбольних знаменитостей із найкращих місцевих команд, а вартість угод склала близько 80 мільйонів доларів.

Denizbank є одним із головних кредиторів футбольних клубів Туреччини. Банк допоміг провідним клубам, зокрема "Галатасарай" і "Фенербахче", реструктуризувати борги перед фінансовими установами.

Економічна правда