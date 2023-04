FDIC готовится начать процедуру ликвидации First Republic - СМИ

getty images

Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) готовится в ближайшее время ввести временную администрацию в First Republic Bank.

Об этом пишет Reuters.

Акции банка упали на 43%, что усилило биржевое падение, которое уничтожило 75% его стоимости на этой неделе. На самом низком уровне рыночная капитализация банка составляла почти $557 млн, что далеко от его пиковой оценки в более $40 млрд в ноябре 2021 года.

Банковский регулятор решил, что положение проблемного регионального кредитора ухудшилось и нет больше времени для спасения через частный сектор.

"Если кредитор из Сан-Франциско подпадет под процедуру временной администрации, это будет третий американский банк, который обанкротится с марта. На этой неделе First Republic заявил, что его депозиты упали более чем на 100 миллиардов долларов в первом квартале", - говорится в сообщении.

Крупные банки, включая JPMorgan Chase & Co и PNC Financial Services Group, соревнуются за покупку First Republic после его захвата правительством, которое может произойти уже в эти выходные.

Напомним:

Чиновники США координируют срочные переговоры по спасению First Republic Bank, поскольку усилия частного сектора под руководством советников банка еще не достигли соглашения.