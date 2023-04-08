У березні 37 учасників залишили ринок небанківських фінансових послуг – НБУ 

У березні небанківський фінансовий ринок зменшилася на 37 учасників з 1 384 до 1 347.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Із реєстрів виключено 37 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші сім фінансових компаній, п'ять страховиків та одна лізингова компанія – примусово", – йдеться в повідомленні.

В Нацбанку додають, що станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 110 страховиків non-life (у лютому було 115) та 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 171 ломбард (було 176), 157 кредитних спілок (було 159), 89 лізингових компаній (було 95), 682 фінансові компанії (було 701), 58 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65. Регулятор ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "БАНК ФОРВАРД" та АТ "АЙБОКС БАНК".

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