ChatGPT знову доступний для користувачів в Італії

Чат-бот ChatGPT тепер знову доступний в Італії після того, як його розробник OpenAI вирішив питання, порушені італійським органом захисту даних.

Про це пише Reuters.

Генеральним директором OpenAI у своєму Twitter також написав, що ChatGPT знову доступний в Італії.

we’re excited chatgpt is available in 🇮🇹 again!