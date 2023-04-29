ChatGPT знову доступний для користувачів в Італії

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Чат-бот ChatGPT тепер знову доступний в Італії після того, як його розробник OpenAI вирішив питання, порушені італійським органом захисту даних.

Про це пише Reuters.

Генеральним директором OpenAI у своєму Twitter також написав, що ChatGPT знову доступний в Італії.

we’re excited chatgpt is available in 🇮🇹 again! April 28, 2023

Італія була першою західноєвропейською країною, яка обмежила діяльність ChatGPT. Так, італійське агентство із захисту даних звинуватило OpenAI в тому, що він не перевіряє вік своїх користувачів. Передбачається, що додаток призначений для людей віком від 13 років і старше.

Також регулятор розпочав розслідування через підозру в порушенні правил збору даних чат-ботом.

"У п'ятницю компанія заявила, що забезпечить більшу видимість своєї політики конфіденційності та форми відмови від отримання контенту користувача.

За словами представника компанії, вона також надасть нову форму для користувачів з Європейського Союзу, щоб вони могли скористатися своїм правом заперечити проти використання персональних даних для навчання своїх моделей", – йдеться в повідомленні.

Форма вимагає від людей, які хочуть відмовитися, надати детальну особисту інформацію, включаючи докази обробки даних за допомогою відповідних підказок.

Нагадаємо:

Італійське агентство із захисту даних у середу встановило для компанії OpenAI крайній термін до кінця квітня, щоб задовольнити вимоги щодо захисту даних і конфіденційності для відновлення роботи її чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT в країні.

Італійське агентство із захисту даних розпочало розслідування щодо чат-бота ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.