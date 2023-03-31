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Італійський регулятор почав розслідування щодо ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

П'ятниця, 31 березня 2023, 14:54 - Олексій Павлиш

Італійське агентство із захисту даних заявило в п'ятницю, що розпочало розслідування щодо чат-бота ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.

Про це пише Reuters.

Агентство також звинуватило ChatGPT, який фінансується корпорацією Microsoft, у тому, що він не перевіряє вік своїх користувачів. Передбачається, що додаток призначений для людей віком від 13 років і старше.

Регулятор повідомив, що тимчасово обмежив використання чат-ботом персональних даних італійських користувачів.

OpenAI не одразу відповіла на запит Reuters про коментар, надісланий електронною поштою.

З моменту свого випуску в минулому році ChatGPT викликав технологічне захоплення, спонукаючи конкурентів запускати аналогічні продукти, а компанії - інтегрувати його або подібні технології у свої додатки та продукти.

Італійське агентство заявило про "відсутність будь-якої правової бази, яка виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою "навчання" алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи".

Згідно з дослідженням UBS, опублікованим минулого місяця, в січні, всього через два місяці після запуску, кількість активних користувачів досягла 100 мільйонів щомісяця, що робить його найбільш швидкозростаючим споживчим додатком в історії.

Цього тижня правоохоронний орган Європейського Союзу Європол попередив про потенційне зловживання чат-ботом у спробах фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

Економічна правда

Італія штучний інтелект
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