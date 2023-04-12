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Італія встановила для OpenAI дедлайн до кінця квітня, щоб задовольнити вимоги щодо ChatGPT

Середа, 12 квітня 2023, 18:27 - Олексій Павлиш

Італійське агентство із захисту даних у середу встановило для компанії OpenAI крайній термін до кінця квітня, щоб задовольнити вимоги щодо захисту даних і конфіденційності для відновлення роботи її чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT в країні.

Про це пише Reuters.

31 березня компанія OpenAI відключила ChatGPT в Італії після того, як регулятор тимчасово обмежив його роботу і почав розслідування підозри в порушенні правил конфіденційності.

Італійське агентство звинуватило OpenAI в тому, що компанія не перевірила вік користувачів ChatGPT, і розкритикувало "відсутність будь-якої правової бази", яка виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних.

У своїй заяві в середу регулятор виклав низку "конкретних" вимог, які мають бути виконані до кінця цього місяця.

"Тільки в цьому випадку влада призупинить тимчасові обмеження на використання даних італійських користувачів ... і ChatGPT знову стане доступним в Італії", - йдеться в заяві.

Італія була першою західноєвропейською країною, яка виступила проти OpenAI, але стрімкий розвиток технології привернув увагу законодавців і регуляторів у кількох країнах.

Багато експертів вважають, що для регулювання ШІ потрібні нові правила через його потенційний вплив на національну безпеку, робочі місця та освіту.

Нагадаємо:

Італійське агентство із захисту даних розпочало розслідування щодо чат-бота ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.

Адміністрація Байдена досліджує можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), наприклад – ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Компанія-розробник чат-боту ChatGPT OpenAI запропонує до 20 тисяч доларів користувачам, які повідомлять про вразливості в її системах штучного інтелекту.

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