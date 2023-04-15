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Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту

Субота, 15 квітня 2023, 16:07 - Ігор Пилипів
 
getty images

Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp., яка зареєстрована в штаті Невада.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з документами державного реєстру штату Невада компанія, яка, ймовірно, буде працювати в напрямку розвитку ШІ, була зареєстрована минулого місяця.

"Маск є єдиним зареєстрованим директором компанії, а Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, є його секретарем, згідно з поданою минулого місяця заявою. X.AI дозволила продаж 100 мільйонів акцій для приватної компанії", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що останні кілька місяців бізнесмен займався наймом команди для створення стартапу в галузі ШІ, здатного конкурувати з компанією OpenAI, що розробила чат-бот ChatGPT.

Нагадаємо:

Ілон Маск та група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликають до шестимісячної паузи в розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI, посилаючись на потенційні ризики для суспільства і людства.

Маск штучний інтелект компанії
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