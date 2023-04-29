ChatGPT снова доступен для пользователей в Италии

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Чат-бот ChatGPT теперь снова доступен в Италии после того, как его разработчик OpenAI решил вопросы, поднятые итальянским органом защиты данных.

Об этом пишет Reuters.

Генеральным директором OpenAI в своем Twitter также написал, что ChatGPT снова доступен в Италии.

we’re excited chatgpt is available in 🇮🇹 again! April 28, 2023

Италия была первой западноевропейской страной, которая ограничила деятельность ChatGPT. Так, итальянское агентство по защите данных обвинило OpenAI в том, что он не проверяет возраст своих пользователей. Предполагается, что приложение предназначено для людей в возрасте от 13 лет и старше.

Также регулятор начал расследование из-за подозрения в нарушении правил сбора данных чат-ботом.

"В пятницу компания заявила, что обеспечит большую видимость своей политики конфиденциальности и формы отказа от получения контента пользователя.

По словам представителя компании, она также предоставит новую форму для пользователей из Европейского Союза, чтобы они могли воспользоваться своим правом возразить против использования персональных данных для обучения своих моделей", - говорится в сообщении.

Форма требует от людей, которые хотят отказаться, предоставить подробную личную информацию, включая доказательства обработки данных с помощью соответствующих подсказок.

Напомним:

Итальянское агентство по защите данных в среду установило для компании OpenAI крайний срок до конца апреля, чтобы удовлетворить требования по защите данных и конфиденциальности для возобновления работы ее чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в стране.

Итальянское агентство по защите данных начало расследование в отношении чат-бота ChatGPT компании OpenAI из-за подозрения в нарушении правил сбора данных.