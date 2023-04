ChatGPT снова доступен для пользователей в Италии

Чат-бот ChatGPT теперь снова доступен в Италии после того, как его разработчик OpenAI решил вопросы, поднятые итальянским органом защиты данных.

Об этом пишет Reuters.

Генеральным директором OpenAI в своем Twitter также написал, что ChatGPT снова доступен в Италии.

we’re excited chatgpt is available in 🇮🇹 again!