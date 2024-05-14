Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

Джерело: заява радника з національної безпеки США Джейка Саллівана на сайті Білого Дому

Деталі: За словами Саллівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці.

Пряма мова Саллівана: "Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору".

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Ще деталі: Салліван також розповів про зобов'язання США, взяте в грудні минулого року - разом з Канадою, Францією, Японією і Великою Британією - спільно інвестувати 4,2 мільярди доларів у розширення потужностей зі збагачення і конверсії урану: "Я з гордістю можу сказати, що завдяки цим коштам, наданим Конгресом, ми значно перевиконали це зобов'язання і працюємо з промисловістю над реалізацією цієї амбітної мети".

Передісторія:

1 травня Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.

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Українська правда.