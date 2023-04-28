Сировина німецької нафтогазової Wintershall йде на виробництво пального для армії РФ - ЗМІ 

Родовища німецької нафтогазової компанії Wintershall в її спільних з "Газпромом" підприємствах пов’язані з постачанням палива для російської армії.

Про це йдеться в розслідуванні Global Witness та Радіо Свобода Європа.

Далеко від лінії фронту бурять газ компанії, якими спільно володіють німецька фірма Wintershall Dea та російський Газпром. Ці родовища в Західному Сибіру виробляють вуглеводень, званий газовим конденсатом, який можна використовувати для виробництва ряду видів палива, включно з дизелем.

У листопаді 2022 року та січні 2023 року німецькі ЗМІ стверджували, що з газового конденсату Wintershall могло вироблятися паливо, яке використовувалося під час російських реактивних бомбардувань, у результаті яких загинули десятки мирних жителів України.

Натомість компанія Wintershall заперечує ці звинувачення та звинуватила медіа в ненаданні "конкретних" доказів зв’язку між її продукцією та російською армією.

У розслідуванні Global Witness і Радіо Свобода з використанням даних про залізничні вантажні перевезення розкривають ланцюги поставок, які з’єднують сибірські газові родовища Wintershall з російською армією.

Зазначається, що газовий конденсат із родовищ Wintershall у Західному Сибіру живить нафтопереробний завод у Салаваті, який відправляє дизель російським військовим постачальникам.

"Неможливо визначити, чи містить будь-яка бочка дизеля з Салавата газовий конденсат спільного підприємства Wintershall. Але одержувачами цього дизеля є постачальники військової частини Федеральної служби охорони (ФСО), яка відповідає за особисту охорону Володимира Путіна", – пишуть розслідувачі.

НПЗ у Салаваті управляється дочірньою компанією "Газпрому" під назвою "Газпром нафтохім Салават".

Wintershall має кілька спільних підприємств у Росії з російським "Газпромом", зокрема "Ачимгаз" і "Ахім Девелопмент". У січні 2023 року Wintershall заявив, що втручання держави означає, що його активи в Росії були "економічно експропрійовані" та пообіцяв вийти з ринку РФ Але річний звіт Wintershall від лютого демонтрує, що німецький нафтогазовий гігант все ще володіє 50% і 25% акцій цих російських компаній відповідно.

Ці спільні підприємства видобувають газовий конденсат з російських ачимовських родовищ. Наприкінці 2022 року Wintershall підтвердив, що газовий конденсат відправляється з Ачимова до дочірньої компанії "Газпрому" "Газпром переробка".

Лише за кілька місяців до початку великої війни російська армія схвалила різні дизельні продукти Салавата для військового використання. Приблизно в цей же час різко зросли залізничні поставки палива зі станції біля Салавата в прикордонні з Україною регіони. Вони тривали протягом всього часу з початку війни і знову різко зросли наприкінці 2022 року.

Аналіз Global Witness і Радіо Свобода російських державних закупівель показує, що Салаватський НПЗ у 2022 році відправляв дизпаливо безпосередньо компаніям, які мають історію військових контрактів.

Одна з фірм, яка отримувала багаторазові поставки дизпалива із Салавата в період з квітня по жовтень 2022 року, "Кедр", з 2021 року уклала кілька армійських контрактів. За останні два роки вона погодила угоди на постачання бензину та дизеля до військових частин 38953-К та 69793.

Остання входить до складу ФСО Росії, яка забезпечує особисту охорону Володимира Путіна та контролює зв’язок державних органів.

Фірма "Кедр", яка постачала агрегат, розташована в Криму. Російські ЗМІ стверджують, що він керує там мережею АЗС під торговою маркою АТАН.

Вже у березні 2023 року "Кедр" підписав контракт на постачання бензину Кримському республіканському штабу Народної гвардії. Гвардія – це колишнє воєнізоване угруповання, яке відіграло певну роль в анексії Криму, перш ніж сформувати громадську організацію, яка зараз надає підтримку російській поліції.

Також в розслідуванні наведено низку інших доказів зв’язків військових із мережею постачання газового конденсату Wintershall. Компанія повідомила Global Witness, що відкидає наші висновки.

Нагадуємо:

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea оголосила про вихід з російського ринку.

Wintershall Dea була створена у 2019 році шляхом злиття нафтогазових гігантів Wintershall Holding GmbH та DEA Deutsche Erdoel. Перша належала найбільшому у світі хімічному концерну BASF, друга – інвесткомпанії LetterOne, яку контролює російський олігарх, власник "Альфа-груп" Михайло Фрідман. Після злиття частка BASF в об'єднаній фірмі становить 67%, LetterOne – 33%.

Офіційно Wintershall Dea має численні активи в Росії, проте ключова її роль – фінансування "Північного потоку-2", який мав замінити українську ГТС після завершення контракту на транзит палива у 2024 році.

Читайте також: Троянський кінь "Газпрому" в ЄС. Як німецький нафтогазовий гігант Wintershall став жертвою росіян

Економічна правда