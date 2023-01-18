Німецька Wintershall Dea виходить з Росії: була партнером "Газпрому"

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea оголисила про вихід з російського ринку.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Рішення про вихід з Росії прийняла наглядова рада компанії.

"Продовження нашого бізнесу в Росії не є стійким. Агресивна війна Росії несумісна із нашими цінностями. Вона зруйнувала співпрацю між Росією та Європою", – заявив гендиректор Wintershall Dea Маріо Мерен.

Він додав, що в останні місяці російський уряд обмежив діяльність західних компаній у країні. Крім того, зовнішнє втручання у діяльність спільних підприємств призвело до того, що Wintershall Dea не може працювати в Росії, як раніше. Спільні підприємства були фактично експропрійовані економічно.

Також серед причин в компанії вказують на рішення президента та уряду РФ, які заднім числом знижують ціни, за якими спільні підприємства компанії в Росії можуть продавати "Газпрому" свої видобуті вуглеводні.

У компанії додали, що рішення про вихід з РФ буде реалізовано після виконання всіх юридичних зобов’язань.

Збитки від списання російських активів у Wintershall Dea оцінюють у 5,3 млрд євро.

Економічна правда