Чи потрібно українцям за кордоном двічі сплачувати податки: відповіді Мінфіну

Міністерство фінансів у зв’язку з численними запитами щодо подвійного оподаткування доходів українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном опитало з цього питання 8 країн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомство розробило анкету з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном громадяни України, та переліком питань, що виникають у зв’язку з цим.

Відповіді на запитання надали Австрія, Бельгія, Данія, Італія, Латвія, Польща, Чехія.

Зібрану інформацію опублікували в розрізі країн, від яких отримані відповіді за посиланням.

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