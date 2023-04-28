Сырье немецкой нефтегазовой Wintershall идет на производство горючего для армии РФ - СМИ

Месторождения немецкой нефтегазовой компании Wintershall в ее совместных с "Газпромом" предприятиях связаны с поставкой топлива для российской армии.

Об этом говорится в расследовании Global Witness и Радио Свобода Европа.

Вдали от линии фронта бурят газ компании, которыми совместно владеют немецкая фирма Wintershall Dea и российский "Газпром". Эти месторождения в Западной Сибири производят углеводород, называемый газовым конденсатом, который можно использовать для производства ряда видов топлива, включая дизель.

В ноябре 2022 года и январе 2023 года немецкие СМИ утверждали, что из газового конденсата Wintershall могло производиться топливо, которое использовалось при российских реактивных бомбардировках, в результате которых погибли десятки мирных жителей Украины.

Компания Wintershall отрицает эти обвинения и обвинила медиа в непредоставлении "конкретных" доказательств связи между ее продукцией и российской армией.

В расследовании Global Witness и Радио Свобода с использованием данных о железнодорожных грузовых перевозках раскрывают цепи поставок, соединяющих сибирские газовые месторождения Wintershall с российской армией.

Отмечается, что газовый конденсат из месторождений Wintershall в Западной Сибири питает нефтеперерабатывающий завод в Салавате, отправляющий дизель российским военным поставщикам.

"Невозможно определить, содержит ли какая-либо бочка дизеля из Салавата газовый конденсат совместного предприятия Wintershall. Но получателями этого дизеля являются поставщики воинской части Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за личную охрану Владимира Путина", – пишут расследователи.

НПЗ в Салавате управляется дочерней компанией "Газпрома" под названием "Газпром нефтехим Салават".

У Wintershall есть несколько совместных предприятий в России с российским "Газпромом", в том числе "Ачимгаз" и "Ахим Девелопмент". В январе 2023 года Wintershall заявил, что вмешательство государства означает, что его активы в России были "экономически экспроприированы" и пообещал выйти с рынка РФ. Но годовой отчет Wintershall с февраля демонтирует, что немецкий нефтегазовый гигант все еще владеет 50% и 25% этих акций российских компаний соответственно.

Эти совместные компании добывают газовый конденсат из российских ачимовских месторождений. В конце 2022 года Wintershall подтвердил, что газовый конденсат отправляется из Ачимова в дочернюю компанию "Газпрома" "Газпром переработка".

Только за несколько месяцев до начала великой войны русская армия одобрила различные дизельные продукты Салавата для военного использования. Приблизительно в это же время резко возросли железнодорожные поставки топлива со станции возле Салавата в приграничные с Украиной регионы. Они продолжались в течение всего времени с начала войны и снова резко выросли в конце 2022 года.

Анализ Global Witness и Радио Свобода российских государственных закупок показывает, что Салаватский НПЗ в 2022 году отправлял дизтопливо непосредственно компаниям, имеющим историю военных контрактов.

Одна из фирм, получавшая многоразовые поставки дизтоплива из Салавата в период с апреля по октябрь 2022 года, "Кедр", с 2021 года заключила несколько армейских контрактов. За последние два года она согласовала соглашения на поставку бензина и дизеля в воинские части 38953-К и 69793.

Последняя входит в состав ФСО России, обеспечивающей личную охрану Владимира Путина и контролирующей связь государственных органов.

Фирма "Кедр", поставлявшая агрегат, расположена в Крыму. Российские СМИ утверждают, что он управляет сетью АЗС под торговой маркой АТАН.

Уже в марте 2023 года "Кедр" подписал контракт на поставку бензина Крымскому республиканскому штабу Народной гвардии. Гвардия – это бывшая военизированная группировка, сыгравшая определенную роль в аннексии Крыма, прежде чем сформировать общественную организацию, которая сейчас оказывает поддержку российской полиции.

Также в расследовании приведен ряд других доказательств связей военных с сетью снабжения газового конденсата Wintershall. Компания сообщила Global Witness, что отвергает наши выводы.

Напоминаем:

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о выходе с российского рынка.

Wintershall Dea была создана в 2019 году путем слияния нефтегазовых гигантов Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel. Первая принадлежала крупнейшему в мире химическому концерну BASF, вторая – инвесткомпании LetterOne, которую контролирует российский олигарх, владелец "Альфа-групп" Михаил Фридман. После слияния доля BASF в объединенной фирме составляет 67%, LetterOne – 33%.

Официально Wintershall Dea имеет многочисленные активы в России, однако ключевая ее роль – финансирование "Северного потока-2", которое должно было заменить украинскую ГТС после завершения контракта на транзит топлива в 2024 году.

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