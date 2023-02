Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

Він зазначив, що лише 10% сировини було з Росії, які компанія планує замінити іншими поставками.

Orlen заявила, що припинення поставок не вплине на споживачів, до якого, за її словами, вона підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася.

