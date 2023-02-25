Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

Він зазначив, що лише 10% сировини було з Росії, які компанія планує замінити іншими поставками.

Orlen заявила, що припинення поставок не вплине на споживачів, до якого, за її словами, вона підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася.

Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat.

1/2 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 25, 2023

Припинення поставок за контрактом Orlen з "Транснєфть" є віддзеркаленням аналогічного кроку "Газпрому", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.

Раніше Orlen заявляв, що не буде продовжувати контракт на постачання російської нафти, який закінчується у січні 2023 року.

Довідка: "Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь). У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.

Нагадаємо:

Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen уклала 20-річний контракт на імпорт американського газу з американською Sempra Infrastructure - узгоджений обсяг поставок покриває близько 10% поточного річного попиту на газ польських споживачів.





