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Польша обвинила российских хакеров в атаке на налоговую онлайн-систему

Среда, 1 марта 2023, 14:35 - Европейская правда

Польша обвинила Россию в хакерской атаке, которая заблокировала доступ пользователей к онлайн-системе подачи налоговых деклараций.

Об этом заявил ответственный за цифровизацию чиновник Януш Цешинский в интервью телерадиокомпании Polsat News, сообщает "Европейская правда".

"Россияне несут ответственность за вчерашнюю атаку, это должно быть понятно. У нас есть информация, которая делает очень вероятным, что это был именно этот противник", - заявил Цешинский.

Он сказал, что атака во вторник привела к блокированию доступа к веб-сайту, но утечки данных налогоплательщиков не было.

"Это атака, которая блокирует доступ к сайту, но не блокирует безопасность и не ставит под угрозу наши данные", - уточнил польский чиновник.

Цешинский отметил, что с начала войны все больше людей и компаний обращают внимание на возможность хакерской атаки. Он процитировал заявление командующего компонента сил обороны киберпространства, который сказал, что "количество кибератак с начала войны выросло в пять раз".

В начале ноября прошлого года хакеры атаковали сайт польского парламента. Это произошло после того, как Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.

Ответственной за эту кибератаку считают связанную с Россией хакерскую группу NoName057(16).

Европейская правда

Польша Россия кибератака хакеры налоги
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