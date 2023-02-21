"Нова пошта" відкрила ще одне відділення у Польщі

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Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила відділення у польському Катовіце - це 19 відділення Nova Post у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відучора українцям у Катовіце доступні послуги Нової пошти. Це вже 19 відділення Nova Post у Польщі.

Відділення Nova Post №2 працює щодня за адресою ul. Jana III Sobieskiego 11", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше українці відправляють в Україну косметику, парфуми, БАДи та вітаміни, побутову хімію, продукти харчування у заводській упаковці, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг.

Термін доставки - від 5 днів.

Наразі "Нова пошта" відкрила відділення у 9 найбільших польських містах: Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані, Жешуві, Лодзі та Катовіце, додали в компанії.

Економічна правда