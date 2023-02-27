Росія припинила експорт нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"

Росія припинила поставки нафти до Польщі після того, як "Транснефть" не отримала документів, необхідних для вивезення нафти з країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Речник "Транснефті" Ігор Дьомін повідосив, компанія не надсилалала замовлення на відвантаження та транзитну оплату. За його словами, графік навантаження оператора трубопроводу також був змінений, щоб виключити потоки на польські НПЗ.

Для доставки нафти на зовнішні ринки "Транснефти" потрібен експортний план, затверджений Міненерго Росії, і замовлення на відвантаження від нафтовидобувних компаній.

У суботу найбільша нафтова компанія Польщі PKN Orlen SA заявила, що несподівано припинила отримувати нафту через північну частину нафтопроводу "Дружба". Потоки на цей місяць були заплановані на рівні близько 220 тис тонн — приблизно 58 тис барелів на добу - більш ніж наполовину менше, ніж у січні.

PKN Orlen заявила в понеділок, що не має жодних прямих ділових або комерційних відносин з "Транснефтью", а має угоду про постачання з російським нафтовидобувним ПАТ "Татнефть", яка користується послугами "Транснефти" для доставки сирої нафти іноземним покупцям.

У "Татнефті" не відповіли на запит прокоментувати відсутність замовлень на постачання до Польщі.

За словами Дьоміна, згідно з початковим експортним планом "Транснефти", поставки російської нафти до Польщі були заплановані на останні 10 днів лютого. Міненерго Росії не відповіло на прохання прокоментувати зміни в експортному плані.

Окремо "Транснефть" повідомила в понеділок, що почала транспортувати казахстанську нафту через Польщу через нафтопровід "Дружба" до Німеччини.

Агентство зазначає, що в той час як трубопровідні потоки виключені з заборони ЄС на імпорт нафти з Росії, Польща неодноразово заявляла, що планує повністю припинити закупівлі нафти з країни. Але без офіційних європейських санкцій Варшава не змогла скасувати єдиний контракт із російським постачальником, що залишився.

Російська нафта становить близько 10% польських поставок після того, як країна поспішила скоротити імпорт після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну. Варшавська біржа Orlen заявила, що зупинка постачання нафтопроводом "Дружба" не вплине на споживачів, та додала, що до таких подій була готова.

Південна ділянка "Дружби", яка постачає нафту в Угорщину, Чехію та Словаччину, у суботу працювала у штатному режимі.