Нафта зростає через можливе скорочення експорту з Росії

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, 24 лютого, оскільки перспектива зниження експорту з Росії компенсувала зростання запасів у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent виросли на 66 центів, або 0,8%, до 82,87 дол за барель до 07:15 GMT.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 62 центи, або на 0,8%, до 76,01 долара.

Попередню сесію контрольні показники піднялися приблизно на 2% через плани Росії скоротити експорт нафти зі своїх західних портів до 25% у березні, що перевищило оголошене скорочення виробництва на 500 тис барелів на день.

Що вплинуло на ціни

"Вищі, ніж очікувалося, запаси сирої нафти в США продовжують погіршувати перспективи попиту на нафту, але очікування щодо зниження видобутку в Росії мають компенсуючий вплив", — коментує ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Запаси в США досягли найвищого рівня з травня 2021 року.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в США за тиждень до 17 лютого зросли на 7,6 мільйона барелів до приблизно 479 мільйонів барелів.

Протягом тижня ціни на нафту трохи нижчі після падіння приблизно на 4% попереднього тижня, викликаного також занепокоєнням щодо підвищення процентних ставок, яке може зміцнити долар і стримати попит на пальне.

"Наприкінці тижня ми зосереджуватимемося на тому, що станеться з наступним звітом про інфляцію, чи нервуватиме ринок ще більше посилення жорсткості з боку ФРС", — сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Економічна правда