Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек в Twitter.

Он отметил, что только 10% сырья было из России, которые компания планирует заменить другими поставками.

Orlen заявила, что прекращение поставок не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации.

Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat.

1/2