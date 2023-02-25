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Укр / Рус

Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Суббота, 25 февраля 2023, 16:22

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России. 

Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек в Twitter.

Он отметил, что только 10% сырья было из России, которые компания планирует заменить другими поставками. 

Orlen заявила, что прекращение поставок не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации. 

Прекращение поставок по контракту Orlen с "Транснефтью" является отражением аналогичного шага "Газпрома", который неожиданно прекратил поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года.

Ранее Orlen заявлял, что не будет продлевать контракт на поставку российской нефти, который заканчивается в январе 2023 года. 

Справка: "Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, длиной около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевск (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь).

В Мозыре "труба" делится на южную ветку, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветку - в Польшу и Германию.

 

Напомним:

Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen заключила 20-летний контракт на импорт американского газа с американской Sempra Infrastructure - согласованный объем поставок покрывает около 10% текущего годового спроса на газ польских потребителей.

нефть РФ Польша
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