Польська PKN Orlen уклала 20-річний контракт на імпорт американського скрапленого газу

Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen уклала 20-річний контракт на імпорт американського газу з американською Sempra Infrastructure - узгоджений обсяг поставок покриває близько 10% поточного річного попиту на газ польських споживачів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

20-річний контракт між PKN ORLEN та Sempra Infrastructure передбачає постачання 1 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік з першого етапу розвитку проєкту Порт-Артурського СПГ. Договір почне діяти з 2027 року, коли добудують Phase 1 заводу Порт-Артур.

"Контракт зміцнює енергетичну безпеку Польщі та регіону Центральної та Східної Європи", - заявили в компанії.

Угода передбачає постачання 1 млн тонн зрідженого газу (близько 1,38 млрд куб. м після регазифікації) на умовах FOB - доставкою займатиметься покупець.

Після підписання угоди з Sempra Infrastructure загальний обсяг контрактів PKN Orlen з американськими постачальниками СПГ збільшився до майже 8 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік.

Поставка на умовах FOB дозволяє покупцеві самостійно визначати порт призначення вантажу.

PKN Orlen забронювала регазифікаційні потужності на двох терміналах: терміналі ім. президента Леха Качинського у Свіноуйсьце, Польща, та FSRU Independence у Клайпеді, Литва. Другий термінал у Польщі, який буде розташований у Гданській затоці, планується запустити у 2028 році.

Економічна правда