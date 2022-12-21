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Польський концерн Orlen не продовжуватиме контракт на російську нафту, який скінчиться у січні

Середа, 21 грудня 2022, 11:34 - Європейська правда

Польський нафтовий концерн Orlen не буде продовжувати контракт на постачання російської нафти, який закінчується у січні 2023 року. 

Про це повідомляє Polskie Radio, пише "Європейська правда". 

"Єдиний існуючий контракт на постачання російської нафти в 2023 році припинить дію після введення санкцій, до чого ми готові", — повідомила речниця компанії Едита Олкович.

За її словами, зараз 70% сировини для всіх нафтопереробних заводів групи у Польщі, Чехії та Литві надходить не з Росії, тоді як станом на 2015 рік Orlen отримував з Росії майже 100% сирої нафти.

У 2021 році клієнти компанії імпортували до Польщі морем майже 18 млн тонн сирої нафти та нафтопродуктів. У 2023 році компанія розраховує перевищити межу 30 млн тонн.

Європейська правда

Польща нафта Росія
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