Росія не може замінити енергетичний ринок з Європою, який зруйнував Путін – Bloomberg

Росія витратила на побудову свого енергетичного ринку в Європі майже 50 років, але президент РФ Путін зруйнував його менш ніж за 50 тижнів - знайти йому заміну буде майже неможливо.

Про це пише нафтовий аналітик Bloomberg First Word Джуліан Лі.

"У той час як Росія знайшла альтернативні ринки для своєї нафти, в основному в Індії, переорієнтація продажів нафтопродуктів і - можливо, навіть більше - природного газу займе роки і буде коштувати величезних грошей. Якщо взагалі вдасться створити ринки збуту в умовах, коли світ відмовляється від викопного палива", - заявив аналітик.

Лі підкреслює, що після початку російського вторнення в Україну 24 лютого 2022 року ринок, який споживав майже 2,5 млн барелів нафти на день, ще 1 млн барелів нафтопродуктів та 155 млрд кубометрів газу на рік, майже зник.

"Поставки нафти з Росії до частин Європи почали зменшуватися невдовзі після того, як війська Путіна перетнули кордон. До 5 грудня, коли набула чинності заборона ЄС на морський імпорт російської нафти, вони вже скоротилися до невеликих обсягів, а єдиним ринком збуту залишилася Болгарія, яка отримала тимчасовий виняток.

Поставки нафтопродуктів рухаються за тією ж траєкторією напередодні аналогічних санкцій, які набудуть чинності 5 лютого", - зазначає аналітик.

Європейський ринок збуту російського природного газу також втрачено.

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За його словами, величезна мережа газових родовищ і трубопроводів, на розвиток якої було витрачено сотні мільярдів доларів відтоді, як перший газ перетнув кордон Австрії в 1968 році, була викинута на смітник.

За оцінками 2017 року, у розробку газових родовищ на російському півострові Ямал вже було інвестовано 100 мільярдів доларів США, більшість з яких були з'єднані з Європою трубопроводами, в тому числі тими, що проходять по дну Балтійського моря і з'єднують Росію з Німеччиною.

Очікувалося, що ця цифра подвоїться до 2025 року. Значна частина цих інвестицій зараз виглядає надмірною.

"Хоча Росія, можливо, зможе врятувати якісь енергетичні відносини з Європою після закінчення війни, що неминуче станеться, малоймовірно, що країни ЄС коли-небудь дозволять собі або потребуватимуть такої залежності від російського газу, яка була всього рік тому", - наголошує аналітик.

За його словами, уряди і споживачі в Європі нарешті серйозно замислилися над питаннями обмеження попиту та енергоефективності, а рекордні ціни на газ і електроенергію стимулювали інвестиції у відновлювані джерела енергії та перші серйозні спроби змінити спосіб формування роздрібних цін на електроенергію, враховуючи зменшення частки викопного палива у виробництві електроенергії.

Російські нафтові компанії досягли успіху в перенаправленні поставок нафти, якої уникають традиційні європейські покупці, значною мірою завдяки жадобі індійських нафтопереробників до дешевої сировини.

Але ця переорієнтація обійшлася Росії та її нафтовій промисловості величезною ціною. Для проникнення на індійський ринок знадобилися великі знижки, які сягають 35 доларів за барель, що еквівалентно зниженню ціни на 40%.

До кінця минулого року російські барелі становили близько чверті індійського імпорту нафти, витіснивши вантажі від традиційних близькосхідних постачальників субконтиненту - Саудівської Аравії, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту.

"Я впевнений, що знайдуться країни, які захочуть купувати дешеве російське дизельне паливо, експортуючи при цьому своє власне паливо місцевого виробництва назад до Європи, але вони вимагатимуть достатньо великих знижок, щоб зробити торгівлю прибутковою - ще одні витрати, які доведеться нести Кремлю і його нафтовим компаніям.

Але нафта, чи то сира, чи то нафтопродукти, має велику перевагу над природним газом: її можна легко і дешево транспортувати морем.

Більшу частину останніх 55 років Росія шукала покупців газу на заході. Величезні трубопроводи довжиною в тисячі кілометрів з'єднували газові родовища, спочатку в Сибіру, а віднедавна на півострові Ямал, з покупцями в Європі.

У минулому десятилітті Росія почала шукати нові ринки збуту газу на сході, і газопровід "Сила Сибіру" тепер постачає паливо до Китаю. Але цей газ походить з нових родовищ, розташованих більш ніж за 1300 миль на схід і 600 миль на південь від родовищ Ямалу, які раніше постачали газ до Європи, але зараз не використовуються.

Російський державний газовий гігант ПАТ "Газпром" оцінив офіційну вартість "Сили Сибіру" і пов'язаних з ним родовищ газу в 55 мільярдів доларів. Незалежна оцінка дала цифру майже вдвічі більшу - інвестиція, яка, схоже, ніколи не принесе прибутку", - пише аналітик.

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Економічна правда