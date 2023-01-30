Goldman Sachs реструктуризує свої російські активи – ЗМІ

Goldman Sachs реструктуризував свої активи в Росії, це може наблизити американський банк до повного виходу з країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російське видання РБК.

Про такий крок банку російському виданню повідомили джерела на інвестиційному ринку.

Агентство зазначає, що американські банки скоротили вплив на Росію після її вторгнення в Україну, але іноземні кредитори потребують спеціального дозволу від президента Володимира Путіна на продаж пакетів акцій.

Goldman Sachs у березні заявив, що згортає свій бізнес у Росії. У листопаді банк заявив, що скоротив свої кредитні ризики в Росії на 9% до 205 мільйонів доларів у третьому кварталі.

Одне з джерел РБК повідомило, що портфель активів Goldman, який включає міноритарні частки в кадровій фірмі Headhunter і базу даних нерухомості Cian, був проданий місцевому керівництву – керуючому директору Європейської спеціальної ситуаційної групи Goldman Sachs Максиму Климову та керуючому директору Goldman Sachs у Росії Антону Шрейдеру, угода відбулася ще минулого року.

"Угода могла бути грошовою, але з великим дисконтом. Після початку військової операції в Україні Goldman Sachs готовий був вийти з російських активів, не зважаючи на збитки", – стверджує співрозмовник.

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У Goldman Sachs на запит Reuters таку інформацію коментувати відмовились.

Нагадуємо:

Підрозділ з управління активами фінансового конгломерату Goldman Sachs Group значно скоротить 59 мільярдів доларів альтернативних інвестицій, які вплинули на прибутки банку.