Россия потратила на построение своего энергетического рынка в Европе почти 50 лет, но президент РФ Путин разрушил его менее чем за 50 недель - найти ему замену будет почти невозможно.

Об этом пишет нефтяной аналитик Bloomberg First Word Джулиан Ли.

"В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей нефти, в основном в Индии, переориентация продаж нефтепродуктов и - возможно, даже больше - природного газа займет годы и будет стоить огромных денег. Если вообще удастся создать рынки сбыта в условиях, когда мир отказывается от ископаемого топлива", - заявил аналитик.

Ли подчеркивает, что после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года рынок, который потреблял почти 2,5 млн баррелей нефти в день, еще 1 млн баррелей нефтепродуктов и 155 млрд кубометров газа в год, почти исчез.

"Поставки нефти из России в части Европы начали уменьшаться вскоре после того, как войска Путина пересекли границу. К 5 декабря, когда вступил в силу запрет ЕС на морской импорт российской нефти, они уже сократились до небольших объемов, а единственным рынком сбыта осталась Болгария, которая получила временное исключение.

Поставки нефтепродуктов движутся по той же траектории в преддверии аналогичных санкций, которые вступят в силу 5 февраля", - отмечает аналитик.

Европейский рынок сбыта российского природного газа также потерян.

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По его словам, огромная сеть газовых месторождений и трубопроводов, на развитие которой были потрачены сотни миллиардов долларов с тех пор, как первый газ пересек границу Австрии в 1968 году, была выброшена на свалку.

По оценкам 2017 года, в разработку газовых месторождений на российском полуострове Ямал уже было инвестировано 100 миллиардов долларов США, большинство из которых были соединены с Европой трубопроводами, в том числе проходящими по дну Балтийского моря и соединяющими Россию с Германией.

Ожидалось, что эта цифра удвоится к 2025 году. Значительная часть этих инвестиций сейчас выглядит чрезмерной.

"Хотя Россия, возможно, сможет спасти какие-то энергетические отношения с Европой после окончания войны, что неизбежно произойдет, маловероятно, что страны ЕС когда-нибудь позволят себе или будут нуждаться в такой зависимости от российского газа, которая была всего год назад", - отмечает аналитик.

По его словам, правительства и потребители в Европе наконец серьезно задумались над вопросами ограничения спроса и энергоэффективности, а рекордные цены на газ и электроэнергию стимулировали инвестиции в возобновляемые источники энергии и первые серьезные попытки изменить способ формирования розничных цен на электроэнергию, учитывая уменьшение доли ископаемого топлива в производстве электроэнергии.

Российские нефтяные компании преуспели в перенаправлении поставок нефти, которой избегают традиционные европейские покупатели, в значительной степени благодаря жажде индийских нефтепереработчиков к дешевому сырью.

Но эта переориентация обошлась России и ее нефтяной промышленности огромной ценой. Для проникновения на индийский рынок понадобились большие скидки, достигающие 35 долларов за баррель, что эквивалентно снижению цены на 40%.

К концу прошлого года российские баррели составляли около четверти индийского импорта нефти, вытеснив грузы от традиционных ближневосточных поставщиков субконтинента - Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

"Я уверен, что найдутся страны, которые захотят покупать дешевое российское дизельное топливо, экспортируя при этом свое собственное топливо местного производства обратно в Европу, но они потребуют достаточно больших скидок, чтобы сделать торговлю прибыльной - еще одни расходы, которые придется нести Кремлю и его нефтяным компаниям.

Но нефть, будь то сырая или нефтепродукты, имеет большое преимущество над природным газом: ее можно легко и дешево транспортировать по морю.

Большую часть последних 55 лет Россия искала покупателей газа на западе. Огромные трубопроводы длиной в тысячи километров соединяли газовые месторождения, сначала в Сибири, а с недавних пор на полуострове Ямал, с покупателями в Европе.

В прошлом десятилетии Россия начала искать новые рынки сбыта газа на востоке, и газопровод "Сила Сибири" теперь поставляет топливо в Китай. Но этот газ происходит из новых месторождений, расположенных более чем в 1300 милях к востоку и 600 милях к югу от месторождений Ямала, которые ранее поставляли газ в Европу, но сейчас не используются.

Российский государственный газовый гигант ПАО "Газпром" оценил официальную стоимость "Силы Сибири" и связанных с ним месторождений газа в 55 миллиардов долларов. Независимая оценка дала цифру почти вдвое большую - инвестиция, которая, похоже, никогда не принесет прибыли", - пишет аналитик.

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Экономическая правда