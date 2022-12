Маск піде з посади очільника Twitter після опитування

Мільярдер Ілон Маск дотримається результатів опитування, у якому користувачі Twitter проголосували за його відставку з посади голови компанії.

Про це він заявив у своєму блозі у Twitter.

За словами Маска, це станеться після того, як він знайде собі заміну на цій посаді.

"Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", – написав Маск.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.