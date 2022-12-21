Маск уйдет с должности главы Twitter после опроса

Миллиардер Илон Маск придержится результатов опроса, в котором пользователи Twitter проголосовали за его отставку с должности главы компании.

Об этом он заявил в своем блоге в Twitter.

По словам Маска, это произойдет после того, как он найдет себе замену на этой должности.

"Я подам в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-то достаточно глупого, чтобы занять эту должность! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал Маск.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Напоминаем:

В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

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Ранее Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.