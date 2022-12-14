Маск вже не найзаможніша людина світу – поступився Бернару Арно 

Ілон Маск перестав бути найзаможнішою людиною світу після стрімкого падіння вартості акцій його компанії Tesla цього року через суперечки з придбанням Twitter.

Про це повідомляє BBC з посиланням на рейтинги Forbes та Bloomberg Billionaire Index.

Маска витіснив з першого місця Бернар Арно, виконавчий директор групи компаній LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, найбільшого в світі виробника предметів розкоші. За даними

Арно контролює близько половини LVMH, виручка якої в 2021 році склала 64,2 млрд євро. За даними Forbes, статки Бернара Арно оцінюються в 188 млрд дол.

Ілон Маск є очільником і найбільшим акціонером компанії Tesla, його частка становить близько 14%. У жовтні він завершив операцію з поглинання соціальної мережі Twitter за 44 млрд доларів. За даними Forbes, зараз статки Маска становлять близько 178 млрд доларів.

Ден Айвз з інвестиційної компанії Wedbush Securities заявив, що "цирк" навколо угоди з Twitter вплинув на ціну акцій Tesla.

"Маск перетворився в очах Wall Street з супергероя для акцій Tesla на лиходія, оскільки з кожним його твітом зростає негативний вплив", – сказав він в коментарі BBC. "Маск - це Tesla, а Tesla - це Маск".

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Нагадуємо:

Наприкінці жовтня мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу Twitter після місяців перемовин. Цьому послідувало скорочення половини штату компанії та самостійне звільнення ще частини співробітників через нові умови роботи під керівництвом Маска.

Крім того, від моменту, як мільярдер очолив платформу, регулятор ЄС наростив стурбованість дотриманням умов безпеки користувачів через послаблення модерація контенту.