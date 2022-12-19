Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter

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У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter – понад половину відповіли "так".

Про це відомо з публікації Маска у Twitter.

Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з посади очільника Twitter. В опитуванні взяли участь 17,4 млн користувачів платформи.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. December 18, 2022

"Я буду дотримуватися результатів цього опитування", – підписав Маск свою публікацію. Опитування він раніше анонсував словами про те, що "зараз відбудеться голосування за суттєві зміни в політиці [Twitter]".

Нагадуємо:

Раніше Ілон Маск перестав бути найзаможнішою людиною світу після стрімкого падіння вартості акцій його компанії Tesla цього року через суперечки з придбанням Twitter.

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Наприкінці жовтня мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу Twitter після місяців перемовин. Цьому послідувало скорочення половини штату компанії та самостійне звільнення ще частини співробітників через нові умови роботи під керівництвом Маска.

Крім того, від моменту, як мільярдер очолив платформу, регулятор ЄС наростив стурбованість дотриманням умов безпеки користувачів через послаблення модерація контенту.