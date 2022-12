Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter

У неділю мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter – понад половину відповіли "так".

Про це відомо з публікації Маска у Twitter.

Результати свідчать про те, що 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з посади очільника Twitter. В опитуванні взяли участь 17,4 млн користувачів платформи.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.