Компанії Коломойського та Боголюбова почали оскаржувати вилучення акцій "Укрнафти" й "Укртатнафти"

Компанії, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойського та Геннадій Боголюбов, почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Про це йдеться у судовому реєстрі.

Кіпрська компанія Littop Enterprises Limited 8 грудня звернулася до Господарського суду Києва з вимогою витребувати із державної власності на користь Littop Enterprises 13,6% акцій Укрнафти.

Загалом заява складалася із 18 пунктів, серед яких вимога визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів компанії, які відбулися 7 і 9 листопада 2022 року.

У заяві компанія зазначила, що не проти тимчасового вилучення майна Укрнафти для потреб оборони, але вимагає підтвердити за нею право власності на прості іменні акції бездокументарної форми існування, які були випущені Публічним акціонерним товариством "УКРНАФТА".

Зокрема, вона запропонувала розглянути питання надання Укрнафті мобілізаційних завдань для цілей відведення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Суд повернув позовну заяву Littop Enterprises, на ставши її розглядати.

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Він аргументував це тим, що компанія в одній заяві фактично об'єднав три позови, не пов'язані між собою підставою виникнення або поданими доказами, а саме:

про повернення акцій;

про скасування рішень акціонерних зборів;

про скасування реєстраційних дій в держреєстрі.

Раніше повідомлялось, що бенефіціарами компанії Littop Enterprises Limited (а також двох інших акціонерів Укрнафти – Bordo Management Limited і Bridgemont Ventures Limited) є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов.

Інша кіпрська компанія Ralix Services Ltd подала схожий позов, але щодо 7,67% акцій Укртатнафти.

Вона також попросила витребувати з державної власності акції "Укртатнафти" та визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів компанії.

Заяву Ralix Services завернули на тих же підставах – об'єднання в одному позові трьох позовних вимог.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта", яка нині перебуває в управлінні Міноборони, переходить на державну систему закупівель Prozorro.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість