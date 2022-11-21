Партнерка та підлеглий Єрмака проігнорували запитання, як отримали посади в наглядовій раді "Укрнафти"

Представники команди голови Офісу президента Андрія Єрмака проігнорували прохання прокоментувати свої призначення у наглядові ради одного з нещодавно відчужених до держави підприємств – "Укрнафти".

Про це повідомляє Bihus.info.

Новий акціонер "Укрнафти" – Міністерство оборони – 7 листопада призначив нову наглядову раду підприємства – 5 нових членів.

Серед них – Роза Тапанова, працювала юристом в юридичній фірмі чинного керівника ОП Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.

Вже після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова стала працювати на державній службі, а зараз є членом наглядової ради державної "Укрнафти" (за квотою Міноборони), членом наглядової ради державного "Ощадбанку (від Кабміна) і директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (Міністерство культури).

Тапанова, отримавши запит від журналістів з запитанням, як вона потрапила на ці посади, пообіцяла звʼязатися з журналісткою, але зрештою більше з журналістами редакції не спілкувалась.

Також Bihus.Info з аналогічним запианням звернулись до Андрія Готу, якого Міноборони також призначило членом наглядової ради "Укрнафти". Відомо, що Гота працює в Офісі Президента —радником керівника ОП Андрія Єрмака, а до того, з грудня 2020-го по лютий 2022 р. очолював Кабінет Андрія Єрмака.

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Також Гота з вересня 2021 призначений членом наглядової ради державного виробника електрики "Центренерго" — від Фонду держмайна.

"Я нікого не цікавив до цього моменту. І тут на тобі — "Укрнафта", — зазначив Андрій Гота у розмові з журналістами. Він також пообіцяв переглянути надіслані запитання і повернутися, однак на цьому спілкування з редакцією завершилось.