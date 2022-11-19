Всі розділи
Укр / Рус

"Укрнафта" провела перші торги скрапленим газом за нового керівництва

Субота, 19 листопада 2022, 16:23
 

У п’ятницю на майданчику "Української універсальної біржі" в Полтаві відбувся аукціон з реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє "НафтоРинок".

За даними організаторів, до аукціону були допущені 23 компанії.

Скраплений газ з відвантаженням у листопаді-грудні реалізовано в діапазоні 44,7-48, грн за тонну (з ПДВ). Покупці придбали весь виставлений обсяг - 9,5 тис. тонн.

Біржа зазначила, що переможцями стали 17 компаній, середньозважена ціна – 46,2 тис. гривень за тонну.

Нагадаємо, відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.

компанії нафта Укрнафта
Матеріали за темою
Регулятор очікує 1,2 мільярда надходжень від ліцензій для грального бізнесу 18 листопада 2022, 12:55
У війну жінки відкрили майже половину з усієї кількості ФОП 18 листопада 2022, 11:15
Кіностудія Warner Bros. заборонила російським телеканалам транслювати свої фільми 17 листопада 2022, 12:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті