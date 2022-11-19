"Укрнафта" провела перші торги скрапленим газом за нового керівництва

У п’ятницю на майданчику "Української універсальної біржі" в Полтаві відбувся аукціон з реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє "НафтоРинок".

За даними організаторів, до аукціону були допущені 23 компанії.

Скраплений газ з відвантаженням у листопаді-грудні реалізовано в діапазоні 44,7-48, грн за тонну (з ПДВ). Покупці придбали весь виставлений обсяг - 9,5 тис. тонн.

Біржа зазначила, що переможцями стали 17 компаній, середньозважена ціна – 46,2 тис. гривень за тонну.

Нагадаємо, відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.