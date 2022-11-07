"Мотор Січ", "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та інші компанії передали Міноборони

Активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

Він пояснив, що відчуження п’яти підприємств відбулось на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю 6 листопада.

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України", – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.

Нагадуємо:

Джерела ЕП повідомили, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

ВІДЕО ДНЯ

НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.