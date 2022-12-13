"Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro

ПАТ "Укрнафта", яка нині перебуває в управлінні Міноборони, переходить на державну систему закупівель Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми хочемо, щоб гравці ринку прийшли на ці торги і чесно конкурували якістю, надійністю, ціною", - заявив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

"Інформуємо, що вже відбулися два відкриті аукціони - продали обсяги природного та скрапленого газу.

Тепер настав час закупівель. Відтепер закупівлі "Укрнафти" будуть проводитися через систему Prozorro - з урахуванням усіх безпекових вимог воєнного стану", - додав він.

За його словами, в "Укрнафті" хочуть, гравці ринку прийшли на ці торги "і чесно конкурували якістю, надійністю, ціною".

"Також компанія відкриває гарячу телефонну лінію та чатбот, а незабаром і спеціальний емейл. Якщо ви, як учасник минулого та/або майбутнього аукціону, бачите дискримінацію - зможете повідомити нас про це. Ми дійсно потребуємо вашої підтримки. Давайте працювати разом. Це - наш економічний фронт", - додав Корецький.

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Нагадаємо:

Наглядова рада "Укрнафти", що нині перебуває в управлінні Міноборони, зобов’язала директора компанії Сергія Корецького ініціювати позапланові податкову та аудиторську перевірки.

Ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафт" та "Укртатнафта". Згодом нНа позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 9 листопада внесли зміни до статуту, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Корецького.

Слідство підозрює службових особи групи компаній "Укрнафти" в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.