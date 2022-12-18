Компании Коломойского и Боголюбова начали оспаривать изъятие акций "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Компании, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойского и Геннадий Боголюбов, начали оспаривать решение государства об изъятии у них акций Укрнафты и Укртатнафты.

Об этом говорится в судебном реестре.

Кипрская компания Littop Enterprises Limited 8 декабря обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием истребовать из государственной собственности в пользу Littop Enterprises 13,6% акций Укрнафты.

В целом заявление состояло из 18 пунктов, среди которых требование признать недействительными все решения внеочередного общего собрания акционеров компании, которое состоялось 7 и 9 ноября 2022 года.

В заявлении компания отметила, что не против временного изъятия имущества Укрнафты для нужд обороны, но требует подтвердить за ней право собственности на простые именные акции бездокументарной формы существования, которые были выпущены Публичным акционерным обществом "УКРНАФТА".

В частности, она предложила рассмотреть вопрос предоставления Укрнафте мобилизационных задач для целей отвода угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Суд вернул исковое заявление Littop Enterprises, не став его рассматривать.

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Он аргументировал это тем, что компания в одном заявлении фактически объединила три иска, не связанные между собой основанием возникновения или поданными доказательствами, а именно:

о возврате акций;

об отмене решений акционерного собрания;

об отмене регистрационных действий в госреестре.

Ранее сообщалось, что бенефициарами компании Littop Enterprises Limited (а также двух других акционеров Укрнафты - Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited) являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов.

Другая кипрская компания Ralix Services Ltd подала похожий иск, но относительно 7,67% акций Укртатнафты.

Она также попросила истребовать из государственной собственности акции "Укртатнафты" и признать недействительными все решения внеочередного общего собрания компании.

Заявление Ralix Services завернули на тех же основаниях - объединение в одном иске трех исковых требований.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта", которая сейчас находится в управлении Минобороны, переходит на государственную систему закупок Prozorro.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.