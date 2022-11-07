"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави.

Як стало відомо ЕП, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Компаніям Коломойського в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетнимі обстріли.

Донедавна власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

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Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

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