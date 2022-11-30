Німецька Uniper подає арбітраж проти "Газпрому": вимагає компенсацію збитків

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Після припинення постачань газу від "Газпрому" в червні компанія була змушена закуповувати заміщувальні обсяги за вищою ціною, щоб виконати свої зобов'язання перед клієнтами за раніше узгодженими цінами та обсягами.

На ці цілі компанія вже витратила не менше 11,6 млрд євро і сума зростатиме надалі до кінця 2024 року.

"Ми зазнали цих витрат, але вони не є нашою відповідальністю. Ми ведемо ці судові розгляди з усією належною енергією: ми у боргу перед нашими акціонерами, нашими співробітниками та платниками податків", – зазначив генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Мобах.

Російський монополіст "Газпром" 14 липня 2022 року заднім числом поінформував Uniper, Eni, Engie та OMV, оголосивши форс-мажор щодо недопоставок газу в минулому та теперішньому. Німецька сторона вважала цю заяву необґрунтованою і офіційно її відхилила.

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Німецький енергогігант Uniper, який невдовзі буде націоналізований, повідомив про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців цього року - після того, як РФ припинила поставки.

Німецький енергогігант Uniper підтвердив, що веде переговори з німецьким урядом щодо можливості передачі йому контрольного пакету акцій.

Повідомлялось, що Німеччина частково націоналізує Uniper та надасть фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів євро, до початку великої війни ця була найбільшим німецьким партнером "Газпрому".

Раніше німецький газовий гігант Uniper звернувся до німецького уряду з проханням про допомогу - компанія зробила запит про фінансову допомогу в 9 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову вартість.