Через газову кризу енергогігант Uniper попросив уряд ФРН про фінансову допомогу – ЗМІ

Німецький газовий гігант Uniper звернувся до німецького уряду з проханням про допомогу - компанія зробила запит про фінансову допомогу в 9 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову вартість.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"Uniper, яка сильно залежить від російського газу, запропонувала уряду взяти "відповідну" частку в капіталі. А також попросила про додаткове боргове фінансування через збільшення кредитної лінії, що підтримується державою", - пише агентство.

Зазначється, що уряді та Uniper тижнями ведуть переговори щодо потенційного пакету порятунку компанії.

Раніше в Uniper підрахували, що компанії може знадобитися близько 9 мільярдів євро.

Влада також може дозволити компанії перекласти частину витрат на споживачів, писав раніше Handelsblatt.

За даними джерел видання, уряд може отримати у компанії понад 30%. Ще один можливий варіант - націоналізація компанії, проте такий сценарій є малоймовірним. Контрольний пакет головного акціонера Uniper - Fortum (володіє 78% акцій), належить уряду Фінляндії, і Німеччина не робитиме кроків, які ускладнять політичні відносини між країнами, писав Handelsblatt.

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"У відповідь на газову кризу Німеччина прагне відновити законсервовані вугільні електростанції та прийняла законодавство, яке дозволить енергетичним компаніям перекладати вищі витрати на споживачів, хоча наразі вона не хоче застосовувати цей захід, оскільки занепокоєння щодо збільшення вартості життя.

Uniper зіткнувся з проблемою ліквідності ще до війни Росії в Україні, коли різкі коливання цін змусили компанію позичити 10 мільярдів євро, щоб покрити маржинальні витрати. Фінансування включало 2 мільярди євро від державного банку розвитку Німеччини KfW, а також кредит у 8 мільярдів євро від Fortum", - пише Bloomberg.

Економічна правда