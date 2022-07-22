Німеччина купує 30% акцій газового гіганта Uniper через збитки від дій "Газпрому"

Німеччина частково націоналізує Uniper та надасть фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів євро, до початку великої війни ця була найбільшим німецьким партнером "Газпрому".

Про це повідомляє материнська компанія Fortum Corporation, передає liga.net.

"Ми переживаємо безпрецедентну енергетичну кризу, що вимагає жорстких заходів. Після інтенсивних, але конструктивних переговорів ми знайшли рішення, яке відповідало б інтересам усіх залучених сторін. Ми керувалися терміновістю та необхідністю захистити безпеку постачання в Європі під час війни", – заявив гендиректор Fortum Маркус Раурамо.

В компанії уточнили, що стабілізаційний пакет складається з трьох основних складників: викуп Німеччиною 30% акцій Uniper SE за 267 млн євро, додаткового вливання Німеччиною 7,7 млрд євро у капітал Uniper. А також збільшення кредитної лінії німецького державного банку KfW на 7 млрд євро для підтримки ліквідності.

Після часткової націоналізації Uniper фінська корпорація Fortum залишиться мажоритарним акціонером. Але її частка в компанії скоротиться з 80% до 56%.

Наразі Uniper, Fortum та уряд Німеччини працюють над зміною структури гуртових газових контрактів компанії, яка призвела до мільярдних збитків після раптового припинення постачання газу Росією.

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Раніше повідомлялось, що німецький енергогігант Uniper може отримати 5 мільярдів євро державної підтримки – також передбачається, що уряд отримає частку в 30% в компанії.

Раніше німецький газовий гігант Uniper звернувся до німецького уряду з проханням про допомогу - компанія зробила запит про фінансову допомогу в 9 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову вартість.