Німецький енергогігант Uniper веде переговори з урядом щодо можливої націоналізації

Німецький енергогігант Uniper підтвердив, що веде переговори з німецьким урядом щодо можливості передачі йому контрольного пакету акцій.

Про це йдеться у заяві компанії від 14 вересня.

"У липні уряд Німеччини, Fortum (материнська компанія Uniper - ред.) і Uniper домовилися про стабілізаційний пакет для Uniper. Відтоді спільним пріоритетом сторін є впровадження стабілізаційних заходів і довгострокове рішення для Uniper.

Через зростання невизначеності в операційному середовищі сторони також шукають альтернативні рішення, зокрема пряме збільшення капіталу, яке призведе до значної участі уряду Німеччини в Uniper. Ніяких рішень, крім узгоджених у стабілізаційному пакеті в липні, прийнято не було", - пояснили в Uniper.

"З моменту підписання стабілізаційної угоди європейська енергетична криза ще більше загострилася, оскільки наразі через Nord Stream 1 не постачається російський газ, а ціни на газ і електроенергію були надзвичайно високими та нестабільними.

Таким чином, починаючи з липня, фінансові втрати Uniper через подорожчання газу значно зросли. Уряд Німеччини та Uniper продовжують обговорення довгострокового рішення для Uniper", - додали в компанії.

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Повідомлялось, що Німеччина частково націоналізує Uniper та надасть фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів євро, до початку великої війни ця була найбільшим німецьким партнером "Газпрому".

Раніше німецький газовий гігант Uniper звернувся до німецького уряду з проханням про допомогу - компанія зробила запит про фінансову допомогу в 9 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову вартість.

Економічна правда