"Газпром" консервує обладнання на "Північних потоках" – ЗМІ

Російський "Газпром" планує законсервувати обладнання на компресорних станціях "Портова" і "Слов'янська" обох газопроводів "Північний потік".

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

У "Газпромі" від коментарів відмовилися.

Обидва трубопроводи було підірвано і наразі вони не працюють.

"Аналітики називають рішення закономірним: терміни відновлення газопроводів зараз назвати складно, а перенесення обладнання на інші компресорні станції неможливе", - пише газета.

За словами одного із співрозмовників видання, після консервації все обладнання залишиться на станціях, перевозити його на інші майданчики "Газпром" не планує.

За необхідності воно зможе бути введено в роботу в короткі терміни, додає джерело.

ВІДЕО ДНЯ

"Північний потік" і "Північний потік-2" не здійснювали комерційних поставок газу в Європу на момент вибухів 26 вересня. Постачання "Північним потоком" було зупинено 31 серпня.

"Північний потік-2" так і не ввели в комерційну експлуатацію, хоча його будівництво завершилося у вересні 2021 року, а газопровід було заповнено газом у грудні того ж року.

Напередодні початку вторгнення РФ в Україну Німеччина зупинила останній етап сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо:

Данські ЗМІ опублікували нові знімки пошкоджень російського газопроводу "Північний потік-2", вперше - тих, що сталися в економічній зоні Данії.

Раніше фото пошкоджень труби газопроводу опублікувало шведське видання Expressen.

Як повідомлялося, у листопаді шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів.

Економічна правда