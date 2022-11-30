Немецкая Uniper подает арбитраж против "Газпрома": требует компенсацию убытков

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня.

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

После прекращения поставок газа от "Газпрома" в июне компания была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам.

На эти цели компания уже потратила не менее 11,6 млрд. евро и сумма будет расти в дальнейшем до конца 2024 года.

"Мы понесли эти расходы, но они не являются нашей ответственностью. Мы ведем эти судебные разбирательства со всей должной энергией: мы в долгу перед нашими акционерами, нашими сотрудниками и налогоплательщиками", – отметил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах.

Российский монополист "Газпром" 14 июля 2022 года задним числом проинформировал Uniper, Eni, Engie и OMV, объявивши форс-мажор о недопоставках газа в прошлом и настоящем. Немецкая сторона сочла это заявление необоснованным и официально его отклонила.

Напоминаем:

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Немецкий энергогигант Uniper, который вскоре будет национализирован, сообщил о рекордных 40 млрд евро чистых убытках за первые 9 месяцев этого года – после того, как РФ прекратила поставки.

Немецкий энергогигант Uniper подтвердил, что ведет переговоры с немецким правительством о возможности передачи ему контрольного пакета акций.

Сообщалось, что Германия частично национализирует Uniper и предоставит финансовую помощь в размере 15 миллиардов евро, к началу войны эта была крупнейшим немецким партнером "Газпрома".

Ранее немецкий газовый гигант Uniper обратился к немецкому правительству с просьбой о помощи - компания запросила финансовую помощь в 9 млрд евро, что более чем вдвое превышает ее рыночную стоимость.